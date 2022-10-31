Западные СМИ о новом российском обстреле Украины: Удары России становятся предсказуемыми 2 31.10.2022, 14:09

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Работа украинских ПВО стала более эффективной.

Большинство украинцев, похоже, уже ожидали услышать звук взрывов в понедельник утром. Потому что Россия, судя по всему, действует по определенному шаблону, начиная рабочую неделю массовыми обстрелами. Подборку реакции западных СМИ опубликовало «Зеркало недели. Украина».

Так сегодняшние обстрелы крупных городов Украины комментирует корреспондент Washington Post в Киеве Изабель Хуршудян. Она напоминает, что Россия обстреляла Киев и другие крупные города сначала 10 октября, а затем снова в следующий понедельник.

«Возможно, на этот раз обстрелы можно было предвидеть после атаки беспилотников против военных кораблей России в крымском порту в Севастополе», - пишет она.

Financial Times, в свою очередь, указывает на то, что новые российские удары по городам Украины произошли после того, как Москва объявила о своем выходе из зерновой сделки. Но чиновники Украины, ООН и Турции, тоже участвующие в соглашении, вчера допустили, что экспорт украинского зерна все равно продолжится.

The Guardian называет сегодняшние российские удары новой попыткой России уничтожить ключевую инфраструктуру Украины перед зимой. Британское издание напоминает, что обстрелы были и в предыдущие два понедельника, после которых Москва устраивала атаки беспилотников.

В BBC тоже отмечают, что сегодняшние российские цели в Украине были очень знакомы. Ракеты Москвы были направлены на объекты энергетической инфраструктуры в городах по всей Украине, расположенных вдали от линии фронта. Издание подчеркивает, что российская армия очень часто запускает десятки ракет и беспилотников одновременно, пытаясь перегрузить украинскую систему ПВО.

«Однако Киев в этот раз довольно успешно сбил большинство из них. Утром удалось перехватить 44 ракеты», – пишет BBC.

Журналисты Associated Press также отметили, что эффективность противовоздушной обороны Украины повысилась. В украинских ВВС сообщили, что Россия запустила более 50 крылатых ракет X-101/X-555. Запуски были выполнены с самолетов Ту-95 и Ту-160 над Каспийским морем и в Ростовской области. И почти все эти ракеты были сбиты. Российские военные пока не комментировали свой новый обстрел Украины.

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