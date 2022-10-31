В Беларуси поспорили два производителя сыра 4 31.10.2022, 14:19

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Поводом для жалобы было схожесть марок продукции

В Беларуси поспорили два производителя сыра. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси поставило точку в этом споре: торговая марка сыра Bonvistto не похожа до степени смешения на Bonfesto, пишет «Комсомолка».

Конфликт начался еще в октябре 2021 года, когда Туровский молочный комбинат, который и производит сыр Bonfesto, пожаловался на витебскую компанию «Евробелбизнес», производящую сыр Bonvistto. По мнению туровского производителя, схожесть марок нарушала антимонопольное законодательство.

МАРТ провел расследование и не выявил, что комбинату нанесен убыток или нанесен вред деловой репутации. Вердикт таков: обе компании законно используют свои товарные знаки. То есть нарушений антимонопольного законодательства нет.

Любопытно, что МАРТ провел опрос на своем сайте, в ходе которого выяснилось, что Bonfesto более известна, чем Bonvistto, а еще более 80% ответивших на опрос считают, что эти бренды нельзя перепутать.

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