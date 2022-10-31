Партизаны в Севастополе передали привет Путину

Партизаны в Севастополе передали привет Путину1
- 31.10.2022, 14:24
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Они записали видео на фоне пожара.
В результате масштабной «бавовны» в оккупированном Севастополе были поражены, как минимум, три корабля Черноморского флота РФ. В Севастопольской бухте украинские партизаны сняли видео на фоне горящего объекта и передали привет российскому агрессору.
Видео появилось в распоряжении «Апострофа».
На ролике видны листовки, на которых написаны имена трех Владимиров – речь идет о Владимире Великом, Крестителе Руси, вовочке – российском агрессоре и Владимире Зеленском – действующем президенте Украины. Сообщается, что именно вовочка украл полуостров, но уже скоро все встанет на свои места, ведь Крым – это Украина.