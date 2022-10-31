«Человек 50 убитыми, до 130 ранеными»: ВСУ разгромили позиции российских «мобиков» 1 31.10.2022, 14:34

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Мобилизованных бросают прямо на передовую.

Мобилизованные россияне несут тяжелые потери на территории Украины, поскольку российское командование без какой-либо подготовки бросило их на самые тяжелые участки фронта, пытаясь затыкать дыры в российской обороне. Количество погибших, раненых и взятых в плен россиян идет на сотни. Общие потери именно мобилизованных на всю группировку ВС РФ — до 700 убитыми и еще 1400 ранеными. Точных данных о пленных нет, но речь идет о сотнях. Об этом со ссылкой на российский военный Telegram-канал пишет «Диалог».

Первых мобилизованных начали привозить в зону боевых действий уже 23 сентября. Это были жители Белгородской области. 24-26 сентября к ним присоединились жители Липецкой, Курской, Брянской, Воронежской, Саратовской областей.

Все перечисленные без какой-либо подготовки попали сразу на передовую. Белгородские и липецкие мобилизованные успели угодить в котел под Лиманом, точнее, понеся потери, отступить еще до создания самого окружения. Курские, брянские, воронежские и снова белгородские мобилизованные оказались под Сватово и в Кременной. На позиции западнее и севернее Сватово попали также саратовцы, москвичи и подъехавшие волгоградцы.

«Там нужно было закрывать людьми села и дороги. Послали прибывших мобилизованных. Их накрывали артиллерией и по дороге на позиции, и на самих позициях долбили минометами. Укры сообразительные, быстро вычислили, с кем имеют дело, начали ДРГ кидать на мобиков. За первые две недели набрали пленных, человек 90-120, навели шухер», — говорит российский офицер, находящийся в окрестностях Сватово.

В Кременной мобилизованные попали под артиллерийские и минометные обстрелы, а также под атаки украинских мобильных отрядов и диверсионных групп. По словам российского офицера, находившегося в начале октября в Кременной, мобилизованные были напуганы, многие деморализованы.

"Тут военный охренеет от бардака. А эти ребята, по сути, гражданские же. Я даже не могу представить, как у них крыша уехала от всего. Приказов нет, связи нет. Сажают их на позиции, даже не говорят, где противник, откуда ждать. Они сидят. Начинается обстрел. Хорошо, если без попаданий. Одного шума хватает, чтобы парни просто заховались по дырам и носу не высовывали. Если попадания, то вид и крики раненых действовали однозначно, народ просто начинал валить с позиций или в ступор впадать. Потери у них были не слишком большие, но им хватило. Насколько знаю, пока был на этом участке, человек 50 убитыми, до 130 ранеными и еще с десяток пленными", — говорит офицер ВС РФ, находившийся первые две недели октября в Кременной.

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