Задержанным участникам легендарной группы Tor Band присудили по 15 суток ареста
- 31.10.2022, 14:48
Все они находятся в ИВС Рогачева.
Задержанным участникам группы Tor Band присудили по 15 суток ареста, сообщает «Гомельская весна». Все они содержатся в рогачевском ИВС, и, скорее всего, будут отбывать наказание именно там.
После задержания музыкантов милиция стала приходить к тем, кто снимался в клипах. В основном, это жители Рогачева. По словам свидетелей, пока все обходится беседами.
Ранее сообщалось, что в Рогачеве задержали 6 человек — это в том числе музыканты Дмитрий Головач и Евгений Бурло и их жены.
Судебные процессы над женами артистов проходили отдельно. Известно, что Анне Музыко также дали 15 суток.