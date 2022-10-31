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Задержанным участникам легендарной группы Tor Band присудили по 15 суток ареста

  • 31.10.2022, 14:48
Задержанным участникам легендарной группы Tor Band присудили по 15 суток ареста

Все они находятся в ИВС Рогачева.

Задержанным участникам группы Tor Band присудили по 15 суток ареста, сообщает «Гомельская весна». Все они содержатся в рогачевском ИВС, и, скорее всего, будут отбывать наказание именно там.

После задержания музыкантов милиция стала приходить к тем, кто снимался в клипах. В основном, это жители Рогачева. По словам свидетелей, пока все обходится беседами.

Ранее сообщалось, что в Рогачеве задержали 6 человек — это в том числе музыканты Дмитрий Головач и Евгений Бурло и их жены.

Судебные процессы над женами артистов проходили отдельно. Известно, что Анне Музыко также дали 15 суток.

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