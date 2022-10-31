Поддержат ли активистов, объявивших независимость Калмыкии, другие регионы РФ 31.10.2022, 14:55

В Татарстане сохранилось стремление к свободе.

Активисты поддержали декларацию о независимости Республики Калмыкия от России. В определенных условиях это может стать началом больших преобразований в России.

Такое мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Документ о независимости приняли участники Конгресса ойрат-калмыкского народа.

Национальные активисты, составившие декларацию, считают полную независимость от России обязательным условием для сохранения языка и культуры калмыков.

«Отдельно у этой истории нет никакой перспективы. Однако учитывая общую тенденцию, это может стать мейнстримом», – сказал российский журналист.

По словам Яковенко, настроения к отделению характерны и для других народов России. В частности, журналист напомнил, что в 1992 году в Татарстане состоялся референдум по суверенитету.

«Этот референдум означал не какой-нибудь абстрактный суверенитет, а именно отделение Республики Татарстан от России. За отделение Татарстана от России проголосовали более 62% населения», – рассказал журналист.

Он подчеркнул, что референдум был проведен честно и отражал настроения людей. Однако тогдашнему президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву пригрозили из Москвы войной типа Чеченской, поэтому от независимости пришлось отказаться.

«Однако эти настроения в Татарстане сохранились. Там и сейчас воспринимают Россию как соседнее государство», – отметил Яковенко.

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