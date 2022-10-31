Под Минском продается бомбоубежище почти за $15 тысяч 31.10.2022, 14:58

В нем может разместиться до 80 человек.

В Беларуси продается бывший военный бункер, где в 1980-х годах прошлого века хранили ракеты. Объявление о продаже этого объекта размещено на сайте realt.by.

Находится он в 10 км от МКАД в поселке Дачный под Минском. Площадь бункера 85 квадратных метров, находится он на глубине 4,5 метра под землей, сверху накрыт железобетонным сводом в метр толщиной. Есть два входа.

Построен бункер был в 1984 году и с тех пор не знал ремонтов, но состояние его по-прежнему хорошее. Есть возможность подключить электричество, есть вентиляция и туалет.

В бомбоубежище могли бы разместиться одновременно до 80 человек в случае опасности. Нынешний хозяин бункера хочет $14 900 за сам бункер и участок 4,35 сотки.

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