В оккупированном Алчевске уничтожена гостиница с российскими захватчиками 6 31.10.2022, 15:12

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Россияне пишут, что это был удар HIMARS.

В отеле высокого класса на оккупированной Луганщине произошел взрыв. Сообщается об ударе ВСУ.

Жители Алчевска утверждают, что в гостиницу «Металлург» недавно заселились российские военные преступники. «Диалог» публикует кадры с последствиями. На фото видно частичное обрушение многоэтажного здания. Эпицентром стали верхние этажи.

Что именно произошло, достоверно неизвестно. Псевдовласти на оккупированной территории обвиняют украинскую сторону. Так называемый «мэр» города Альберт Апшев утверждает якобы по объекту отработала американская РСЗО M142 HIMARS.

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