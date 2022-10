Названы четыре пищевые привычки для улучшения памяти 4 31.10.2022, 15:21

Чтобы сохранить память, независимо от возраста, нужно употреблять больше жиров.

Постоянный стресс и высокие нагрузки негативно отражаются на состоянии здоровья человека: ухудшается память и когнитивные способности. Подобные изменения также являются частью старения. Чтобы замедлить этот процесс и улучшить память, нужно придерживаться здорового образа жизни и прививать полезные привычки в питании. Об этом сообщает planetanovosti.com со ссылкой на Eat This, Not That!

Жирная рыба основа вашего меню

Чтобы сохранить память, независимо от возраста, нужно употреблять больше жиров. Этот совет позволит улучшить мозговую активность даже в зрелом возрасте – от 65 лет и старше. Эксперты сообщают, что жирная рыба, например, лосось, содержит кислоты омега-3. Они очень полезны для мозговой деятельности.

Регулярно употребляйте лен

Купить можно обычные семена или льняное масло. Эксперт в сфере здорового питания Рэйчел Файн сообщает, что омега-3 и омега-6 – это полезные жиры, из которых собственно и состоит мозг человека. Лен имеет высокую концентрацию полиненасыщенных жиров. Если добавить этот продукт в свой рацион, можно улучшить память и замедлить старение.

Ешьте больше черники

Диетологи сходятся во мнении, что черника имеет высокую концентрацию флавоноидов и антиоксидантов. Они способны улучшить когнитивные функции и память. Черника также богата на антоцианы. Эти соединения замедляют процесс старения мозга. Регулярное употребление черники помогает в ситуациях, когда человек испытывает проблемы с потерей краткосрочной или долгосрочной памяти. Также ягода способна просто улучшить настроение.

Фрукты и овощи превыше всего

Нужно употреблять как можно больше овощей. Они питают мозг полезными веществами, в частности антиоксидантами. Витамины всех ключевых групп содержатся во фруктах и овощах. Их полезное свойство заключается в поглощении окислителей.

Один из самых полезных овощей для мозга – это брокколи. В нем содержится большая концентрация витамина К, который обеспечивает создание жирной кислоты. Многие люди рекомендуют людям преклонного возраста составить рацион с максимальным содержанием витамина К. Исследования показывают, что это позволяет поддерживать когнитивные функции.

