Уничтожение вертолетов Ка-52 в Псковской области: украинская разведка сообщила детали 2 31.10.2022, 15:23

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иллюстрационное фото

Инцидент произошел недалеко от российско-латвийской границы.

По данным украинской разведки, на аэродроме в Псковской области в РФ уничтожены два ударных вертолета Ка-52, еще два — существенно повреждены.

Согласно сообщению ГУР Минобороны в Telegram, ночью 31 октября произошел мощный взрыв на военно-воздушной базе ВС РФ Веретье.

Два российских ударных вертолета Ка-52 Аллигатор полностью уничтожены. Еще два — существенно повреждены.

Детали об уничтожении другой техники и личного состава уточняются.

В разведке отметили, что с целью ликвидации последствий взрывов, а также поиска диверсионных групп в воинской части проходят следственные действия.

Ранее об уничтожении вертолетов Ка-52 сообщили прокремлевские СМИ. Инцидент произошел на аэродроме Веретье недалеко от российско-латвийской границы.

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