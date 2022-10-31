«Не представляю, как буду выживать» 2 31.10.2022, 15:34

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иллюстрационное фото

Из-за новшеств по продаже мяса курицы некоторые обвальщики боятся падения зарплат и объемов работы.

Чиновники с 13 октября на три месяца ввели новшества по госрегулированию цен на мясо цыплят-бройлеров. Одно из них — запрет на разделку цыплят в магазинах. Теперь надо продавать части тушки птицы, произведенные птицефабриками, пишет «Зеркало».

После этого некоторые обвальщики мяса, работающие в магазинах, забеспокоились, что у них может сократиться объем работы, а следом — и упасть зарплаты.

— В моем магазине разделывать цыплят теперь нельзя. Разделка поступает с птицефабрик. Раньше я и мой коллега пилили по полторы тонны курицы в день и обваливали около тонны свинины. Сейчас работы у нас стало заметно меньше, — рассказал житель областного центра Степан (имена героев материала изменены), который работает в мясном цеху крупной торговой сети.

Руководство предупредило обвальщиков, что теперь их заработок, скорее всего, уменьшится — полной загрузки не будет. По словам Степана, обвалки у них и правда стало меньше — за полдня они успевают разделать свинину, а потом их отправляют выполнять разные поручения, чаще всего они занимаются фасовкой товаров.

— Мой заработок был около 1000 рублей, большая часть в нем — это премиальные, которые зависели от выработки, она сейчас меньше. Новую зарплату мы пока еще не получали, но это очень тревожный момент. Я не представляю, как буду выживать, если получу меньшую сумму, ведь у меня семья — жена-декретница и маленький ребенок.

Степан говорит, что несколько его коллег по цеху, видя такую ситуацию, уволились с работы по собственному желанию. Для него это плюс — появилась надежда, что это поможет удержаться ему на плаву.

Такие же опасения, как у Степана, есть у обвальщика мяса из Минской области Александра. Мужчина работает в магазине крупной торговой сети в райцентре, за последнюю неделю он на себе ощутил, что работы стало меньше. Он убежден, что это отразится на заработке. Работу он не потеряет, но трудиться за копейки не хочет.

— Сейчас к нам приходят полутуши свинины. Наши материальщики считают, что скоро проблема будет и со свининой. Поэтому часть разделки мы отправляем в камеру — про запас. Хотя делать это нельзя, потому что разруб должен продаваться охлажденным, — говорит Александр.

Разделка цыплят-бройлеров поступает в их магазин прямо от производителя. Александр как профессионал посмотрел, что она собой представляет, — качество разруба он оценил как плохое, по его мнению, в магазине это делали гораздо лучше.

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