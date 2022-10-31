Бойцы ССО Украины показали, как ликвидировали россиян на Бахмутском направлении 1 31.10.2022, 15:46

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В Украине ликвидация российских оккупантов идет по всем направлениям.

ВСУ продолжают ликвидировать российских оккупантов. В частности, говорится и о Бахмутском направлении. В эти сутки украинские защитники также нанесли противнику потери, сообщает «24 канал».

Так, на Бахмутском направлении, в ночь на 31 октября, воины 8 полка специального назначения ССО имени Князя Изяслава Мстиславича сбросом с БПЛА ранили четырех российских оккупантов.

Отмечается, что на следующий день украинские воины завершили работу и выстрелом из ПТРК уничтожили противника.

Потери врага по состоянию на 31 октября

ВСУ наносят серьезные потери российской армии. По состоянию на 31 октября уже уничтожили 71 820 захватчиков, только за минувшие сутки – 620 россиян. Немало потерь и в военной технике. В металлолом наши военные за это время превратили:

танков – 2 686 (+14) единиц,

боевых бронированных машин – 5 485 (+32) единиц,

артиллерийских систем – 1 728 (+4) единиц,

РСЗО – 383 (+0) единицы,

средств ПВО – 197 (+0) единиц,

самолетов – 275 (+1) единиц,

вертолетов – 253 (+1) единицы,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 413 (+1),

крылатых ракет – 352 (+0),

кораблей и катеров – 16 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 128 (+8) единиц,

специальной техники – 154 (+0).

Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.

В то же время, как отметили в Генштабе, эти цифры приблизительны, ведь подсчитать точное количество ликвидированных врагов в зоне ведения боевых действий очень сложно.

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