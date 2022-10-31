За 10 комментариев в «Одноклассниках» молодечненцу присудили год колонии

За 10 комментариев в «Одноклассниках» молодечненцу присудили год колонии11
- 31.10.2022, 15:52
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Приговор вынес судья Вадим Петрусевич.
В суде Молодеченского района 31 октября осудили Игоря Белоножку по ч. 1 ст. 368 («Оскорбление Лукашенко») Уголовного кодекса. Дело рассматривал судья Вадим Петрусевич. Гособвинителем выступил помощник прокурора Валерий Перковский, сообщает «Вясна».
Игоря задержали по анонимному доносу в милицию об «оскорбительных» комментариях. Ему поставили в вину 10 комментариев в «Одноклассниках» под публикациями, а также на своей странице. Он находится под стражей с 25 августа.
Прокурор запросил Игорю лишение свободы в колонии сроком на три года.
31 октября судья Молодеченского районного суда Вадим Петрусевич признал Игоря Белоножку виновным по ч. 1 ст. 368 («Оскорбление Лукашенко») Уголовного кодекса и присудил ему наказание в виде лишения свободы в колонии в условиях общего режима сроком на один год.
Игорю Белоножке 40 лет. Он уроженец Воложина, живет в Молодечно.