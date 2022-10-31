Какой будет погода в первые дни ноября 1 31.10.2022, 16:05

Прогноз по Беларуси на 1-3 ноября.

1 ноября погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления и малоактивный атмосферный фронт. Ночью увеличение облачности, днем преобладание облачной погоды. В отдельных районах страны ожидаются небольшие дожди. Местами, а в ночные и утренние часы по Брестской и Гродненской областям на большей части территории будет сгущаться туман, пишет pogoda.by.

Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, по западу до +7°С; максимальная днем составит от +5°С по северо-востоку до +14°С по юго-западу Беларуси. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

2-3 ноября погоду будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Облачно с прояснениями.

2 ноября местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах республики ожидается туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, по крайнему востоку Беларуси около 0°С, максимальная днем +7..+14°С.

3 ноября на большей части территории республики пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах страны ожидается туман. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +3..+8°С, по крайнему востоку республики при прояснениях 0..+2°С, максимальная днем +6..+12°С.

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