Дипломаты европейских стран посетили Куропаты 1 31.10.2022, 16:13

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Фото: European Union in Belarus/Facebook

В 1937 году там были расстреляны представители белорусской интеллектуальной элиты.

Днем 31 октября дипломаты стран Европы посетили Куропаты накануне Дедов. Ранее в Куропатах в ночь с 29 на 30 октября белорусы поминали память расстрелянных НКВД в 1937 году представителей белорусской интеллектуальной элиты, пока это не стало опасным. Однако европейские дипломаты традиционно продолжают это делать, пишет «Белсат».

«Накануне Дедов, Дня памяти предков, по давней традиции дипломаты стран Европейского союза, Великобритании и Швейцарии посетили Куропаты, чтобы почтить память о бесчисленных жизнях и талантах, уничтоженных напастью тоталитаризма. Народный мемориал Куропаты – свидетель неустанной работы многих отважных белорусов, что в любое лихолетье заботились о защите достоинства жертв и национальной исторической памяти. Надеемся и молимся, чтобы уроки истории были усвоены», – говорится в сообщении дипломатов.

Когда в прошлом году европейские дипломаты приехали в Куропаты 29 октября, чтобы возложить цветы к мемориалу жертвам сталинских репрессий, на месте их уже ждали пропагандисты из БТ и СТВ. Они «набросились» на дипломатов с вопросами, пытаясь преобразовать траурное мероприятие в пресс-конференцию для своих каналов.

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