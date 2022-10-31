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Валенсия завоевала титул Зеленой столицы Европы

  • 31.10.2022, 16:18
Валенсия завоевала титул Зеленой столицы Европы

Города-кандидаты оценивались международным жюри по 12 критериям.

Валенсия (Испания) завоевала титул Зеленой столицы Европы 2024 года, пишет «Европульс». Города-кандидаты оценивались международным жюри по 12 критериям, среди которых — качество воздуха и воды, поддержание биоразнообразия, развитие экологичного городского транспорта.

Валенсия особенно хорошо проявила себя в сохранении биоразнообразия. В частности, город отметился созданием и защитой зеленых пространств, таких как природный парк Альбуфера и сад Турия. Кроме того, город достиг больших успехов в развитии экологической инфраструктуры, а также в устойчивом использовании земель.

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