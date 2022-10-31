Российская ракета вернулась к месту запуска

Российская ракета вернулась к месту запуска3
- 31.10.2022, 16:18
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Странный маневр попал на видео.
Несколько странный маневр сегодня совершила одна из российских ракет, которую враг запустил по Украине.
Как сообщил глава Николаевской области Украины Виталий Ким, ракета в какой-то момент развернулась и улетела в обратном направлении.
Ракеты программируются и могут изменять направления своего движения, однако смысла в развороте на 180 градусов нет. А потому в данном случае достаточно вероятен какой-то сбой.
Ким шутит, что ракета решила не совершать военное преступление.
Напомним, сегодня фашистская Россия запустила по Украине более полусотни ракет, 44 из которых были сбиты.