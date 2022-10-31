Российская ракета вернулась к месту запуска 3 31.10.2022, 16:18

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иллюстрационное Фото topcor.ru

Странный маневр попал на видео.

Несколько странный маневр сегодня совершила одна из российских ракет, которую враг запустил по Украине.

Как сообщил глава Николаевской области Украины Виталий Ким, ракета в какой-то момент развернулась и улетела в обратном направлении.

Ракеты программируются и могут изменять направления своего движения, однако смысла в развороте на 180 градусов нет. А потому в данном случае достаточно вероятен какой-то сбой.

Ким шутит, что ракета решила не совершать военное преступление.

Напомним, сегодня фашистская Россия запустила по Украине более полусотни ракет, 44 из которых были сбиты.

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