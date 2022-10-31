Отгавкивание Путина Евгений Магда

31.10.2022, 16:40

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Как Кремль осуществляет геноцид в России.

Во-первых, Путин перестал быть интересным. По-моему, он просто отрабатывает номер. Во-вторых, по-прежнему диктатор, с одной стороны, критикует Запад, а с другой подает различные сигналы о том, как ему хочется с ним вести переговоры. В-третьих, произошла явная вульгаризация его языка – как для президента ядерного государства, говорящего о его величии – выглядит как минимум странно. Я понимаю, что сейчас во всем мире «кэнселят» русскую культуру, но когда этим занимается российский президент – мир будет реагировать соответственно.

Было бы наивно считать, что изменится позиция Путина по отношению к Украине. Мы можем рассматривать определенные вещи относительно информированности или неосведомленности диктатора, но то, что он объявил мобилизацию, не сумев ограничиться «СВО» - показательный факт, или как говорил Винни Пух, «это жу-жу не просто так», у Кремля наблюдаются существенные проблемы.

Какую картину мира показал Путин? Вопрос, на который каждый должен ответить для себя сам, но я не увидел у него четкой положительной картины мира – российский президент пытается отгавкиваться, а не творить какой-либо позитивный контент. Ориентация самого выступления на внешнюю аудиторию обусловлена статусом самого Валдайского клуба. Удивительно, что там не было некоторых завсегдатаев вроде многих известного Михаила Погребинского, который часто с восторгом слушал речи Путина.

Упоминание о «единственном экономическом пространстве от Лиссабона до Владивостока» – это довольно выразительное публичное предложение Запада отказаться от санкций, наложенных на Россию. Что же касается стран не-Запада, которым Россия теперь уделяет максимум внимания – то здесь стоит напомнить, что Путин уже давно сказал, что «после смерти Ганди не с кем и поговорить», поэтому здесь ничего удивительного нет. На самом деле я считаю, что Путина явно вдохновило сообщение китайского МИД о том, что они согласны дальше работать с Россией, но это напоминает такие себе «предварительные ласки» со стороны китайского дракона к российскому медведю - неизвестно, насколько продуктивным будет спаривание, но дракон точно останется более довольным, чем медведь.

С одной стороны, миф о всемогуществе России сильно преувеличен. С другой стороны, непонимание России того, что происходит в Украине, крупнейшем европейском соседе агрессора и крупнейшем постсоветском государстве после России, свидетельствует и о непонимании ситуации в мире так же. Россия живет на старых мифах, но в условиях собственной стремительной демифологизации – вспомнить хотя бы «вторую армию мира». Российское общество находится в очень жесткой информационной изоляции, и сбежавшие от мобилизации сотни тысяч – по-своему самые умные, и это потеря, с которой их обществу жить дальше.

Это все является свидетельством того, что Россия деградирует. Здесь позволю себе применить такой термин как «самогеноцид» или самоуничтожение. Ведь одно дело, когда советские власти выталкивали сотни и тысячи интеллигентов, а совсем другое – когда Россия вытолкнула сотни тысяч мужчин репродуктивного возраста. Возникает вопрос – а с какими козырями Путин садится за стол с товарищем Си?

Евгений Магда, «Апостроф»

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