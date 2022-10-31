Ученые из Гарварда: В Солнечной системе летает четыре квинтиллиона аппаратов инопланетян 31.10.2022, 16:47

Знаменитый охотник за инопланетянами Ави Леб представил свое новое исследование.

Астроном из Гарвардского университета, который известен своими теориями о существовании внеземной жизни в своем новом исследовании заявил, что возможно в Солнечной системе можно обнаружить 4 квинтиллиона инопланетных космических аппаратов. Это исследование продолжает тему загадочного межзвездного объекта Оумуамуа, который посетил Солнечную систему еще 5 лет назад. Является ли этот странный объект в форме сигары космическим кораблем инопланетян ученые спорят до сих пор, пишет Futurism (перевод - «Фокус»).

Ави Леб является одним из немногих ученых, который продолжает утверждать, что Оумуамуа не просто прилетел из другой звездной системы, а может быть космическим кораблем инопланетян. По крайней мере ученый не исключает такой возможности.

Теперь Леб задался еще одним вопросом: сколько таких объектов из других звездных систем может быть в Солнечной системе и в ее окрестностях? Согласно его новому исследованию, таких объектов может быть целых 4 000 000 000 000 000 000 или 4 квинтиллиона. И каждый из них может иметь искусственное происхождение, то есть его могли создать представители внеземного разума.

На первый взгляд кажется, что это огромная цифра, но Солнечная система также огромна, а ее окрестности, то есть регион до ближайшей звезды также обширны. Но обнаружить такие объекты, по словам Леба, чрезвычайно сложно.

Леб считает, что 4 квинтиллиона объектов не обязательно являются инопланетными космическими кораблями или аппаратами. Это могут быть обломки таких объектов или же фрагменты каких-либо неизвестных нам внеземных технологий. Просто они еще не были обнаружены.

- Сколько уже обнаружено на сегодня межзвездных объектов? Их только четыре: Оумуамуа, метеориты CNEOS 2014-01-08 и CNEOS 2017-03-09, а еще комета Борисова. Используя показатели их обнаружения с помощью обычных математических расчетов можно узнать примерное количество межзвездных объектов в окрестностях Солнца, — говорит Леб.

При вычислении количества потенциальных межзвездных объектов у Леба получилось сразу два результата.

Одна цифра касается тех объектов, которые летают в Солнечной системе и ее окрестностях и их вряд ли можно обнаружить с помощью существующих технологий. Таких объектов, как подсчитал Леб, целых 40 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 или 40 дециллионов.

Но другая цифра, 4 квинтиллиона, относится к объектам, которые могут летать близко к Солнцу и у астрономов есть шанс обнаружить их. И именно они скорее всего являются внеземными космическими аппаратами.

Что касается размеров, то они точно меньше, чем знаменитый Оумуамуа, длина которого оценивается в районе 200 метров. Скорее всего они не больше 1 метра в диаметре и могут быть просто камнями из-за пределов Солнечной системы. Но Леб считает, что эти объекты, по крайней мере многие из них, могут быть инопланетными аппаратами. При чем на 1 млн объектов размером в 1 метр, могут приходится такие же громадины, как и Оумуамуа.

Если эти объекты так сложно обнаружить, то как же их найти? Леб считает, что тот же космический телескоп Уэбба сможет определить, где объект местного происхождения, а где тот, который прибыл к нам извне Солнечной системы. Даже если он очень маленький.

Также по словам Леба, телескоп в Обсерватории имени Веры Рубин, которая начнет свою работу в 2023 году в Чили, сможет различить крошечные элементы на поверхности таких объектов, чтобы можно было сказать, что это не астероид, а инопланетная технология.

Другие ученые, как и раньше, скептически отнеслись к новой теории Леба, но это не говорит о том, что это невозможно.

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