Украинский спецназ уничтожил две вражеские БМП, бронетранспортер и танк 1 31.10.2022, 16:59

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Уничтожение вражеской техники на Донецком направлении попало на видео.

За сутки одной из групп спецназначения Национальной гвардии Украины было уничтожено 2 боевых машины пехоты, 1 бронетранспортер и 1 танк российских оккупантов.

Об этом сообщает Нацгвардия на своей странице в Facebook.

Также НГУ разместила видео об уничтожении вражеской техники.

«Спецназовцы Национальной гвардии Украины продолжают уничтожать врага на Донецком направлении», - говорится в сообщении.

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