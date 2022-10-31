Украинский спецназ уничтожил две вражеские БМП, бронетранспортер и танк

Украинский спецназ уничтожил две вражеские БМП, бронетранспортер и танк1
- 31.10.2022, 16:59
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Уничтожение вражеской техники на Донецком направлении попало на видео.
За сутки одной из групп спецназначения Национальной гвардии Украины было уничтожено 2 боевых машины пехоты, 1 бронетранспортер и 1 танк российских оккупантов.
Об этом сообщает Нацгвардия на своей странице в Facebook.
Также НГУ разместила видео об уничтожении вражеской техники.
«Спецназовцы Национальной гвардии Украины продолжают уничтожать врага на Донецком направлении», - говорится в сообщении.