Больше месяца священников и верующих не пускают в Красный костел 3 31.10.2022, 17:02

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Фото: AP/Сергей Гриц

Тем временем 21 ноября исполнится 112 лет с момента освящения этого костела.

Уже больше месяца Красный костел в центре Минска стоит закрытым и для верующих, и для священников. Официальные причины закрытия от властей вызывают все больший скепсис. При этом и время, когда костел могут снова открыть, остается неизвестным, передает «Белсат».

Пожар в костеле Святых Симеона и Елены произошел ночью 26 сентября. Неизвестные также разбили стекло в святыне. И хотя даже официально площадь пожара составила всего 20 квадратных метров, здание решили закрыть «на ремонт». Параллельно отключили от всех коммуникаций, а у католиков забрали ключи от костела, повесив на двери пломбы. Официальные переговоры руководства Католического костела в Беларуси с чиновниками результата не дали. А возле святыни тем временем ежедневно патрулируют силовики, не позволяющие публичные массовые молитвы у храма.

30 октября на сайте Красного костела появилась благодарность верующим за поддержку и призыв и впредь молиться за возвращение его верующим.

«До сих пор на все наши обращения к государственным властям мы не получили конкретных ответов», – сообщается на сайте прихода.

На сайтах государственных СМИ про Красный костел последний раз упоминали две недели назад. Тогда, 17 октября, один из провластных телеканалов сообщал, что «прихожанам костела святых Симона и Елены в Минске (или Красного костела) выделят временное помещение для молитв».

Но, сообщили в Курии Минско-Могилевского архидиоцеза, за две недели никакого отдельного помещения верующим так и не выделили:

«Ждем ответа от государства на наши обращения».

«Переписываемся и ждем»

Как заявили в самом костеле, никаких ответов нет: «Из Следственного комитета только сообщили, что следствие продолжается».

«Переписываемся и ждем. Ищем возможность восстановления службы. Пока безрезультатно», – отметили представители прихода.

Вещи из костела прихожане так и не забрали, хотя от них этого и требовали. Об отказе забирать вещи в костеле заявили 20 октября, отметив, что «конструктивный диалог» с чиновниками не удался.

При этом священникам и верующим до сих пор закрыт вход в костел. Поэтому невозможно даже оценить ущерб, который костел получил от пожара:

«В костел не ступала нога даже митрополита, только сотрудников «Спадчины» с молотками».

Один из священников Минско-Могилевского архидиоцеза сообщил, что власти уверяют, что вернут костел, если сделают в нем ремонт.

«Только сроки – 1,5-2 года. За два года можно полную реставрацию сделать. Как он был изначально. Только сомневаюсь, что они это сделают», – отметил священник.

Пишите письма

Сроков, когда откроют костелу, не смогли назвать ни в Администрации Московского района Минска, на территории которого находится костел, ни в «Минской спадчине», на балансе которой он числится.

«Там работы проводятся. Пока он закрыт. Сроков я пока, к сожалению, вам подсказать не могу. Простите, у меня нет такой информации», – сообщили в Администрации Московского района.

И посоветовали обращаться в «Минскую спадчину». Но и там ответ был аналогичным:

«Не могу вам дать ответ на этот вопрос».

В «Минской спадчине» посоветовали писать официальное письмо, «его будут рассматривать»: «Ответить вам никто сейчас не ответит на этот вопрос».

Тем временем 21 ноября исполнится 112 лет с момента освящения Красного костела. Святыни, возведенной верующими исключительно за свой собственный счет и ради своих собственных целей. Вопрос, откроет ли храм свои двери к этой дате, остается открытым.

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