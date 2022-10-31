«Идут бои, там горячо»: украинский чиновник рассказал о ходе освобождения Харьковщины от оккупантов 31.10.2022, 17:17

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Ситуация на фронте постоянно меняется.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают освобождать регион от российских оккупантов. По состоянию на 31 октября в области еще около 24 населенных пунктов временно находятся под контролем захватчиков.

Также он добавил, что на Харьковщине продолжаются работы по укреплению оборонительных позиций. Об этом Синегубов рассказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, ситуация на фронте постоянно меняется. Однако украинские защитники делают все возможное, чтобы как можно скорее полностью освободить Харьковщину от российской оккупации.

«Наши Вооруженные силы ведут активную борьбу за освобождение наших территорий. У нас еще осталось под оккупацией в среднем 24 населенных пункта. В среднем, потому что ситуация на фронте меняется. Но наши ВСУ делают все возможное, чтобы как можно скорее освободить нашу территорию», – сказал Синегубов.

Глава ОВА добавил, что бои продолжаются на Купянском и Волчанском направлениях. Вместе с тем он напомнил, что Харьковская область имеет границу с РФ протяженностью более 300 км, из-за чего освобожденные населенные пункты продолжают страдать от вражеского огня.

«У нас линия фронта изменилась, мы сейчас активно работаем над укреплением наших позиций, над строительством фортификационных и оборонительных сооружений. У нас 315 км длина границы с РФ. Если мы говорим об участках, которые еще не освободили ВСУ, – это Купянск и часть Волчанского направления», – добавил глава ОВА.

Синегубов рассказал, что российские оккупанты также строят оборонительные сооружения и укрепляют районы в РФ вблизи границы с Харьковской областью.

«Это не укрепление государственной границы, а непосредственно той линии, на которой стоят наши ВСУ. Россияне тоже укрепляются со стороны границы РФ. У них большое строительство идет по укрепительным районам, бетонным сооружениям. Они основательно к этому подошли и добровольно не отходят с наших территорий, в частности, что мы фиксируем по Купянскому и Волчанскому направлениях. Они стоят, и там действительно сейчас очень горячо», – объяснил Синегубов.

Напомним, защитники Украины на фронте продолжают без устали крушить врага, освобождая наши земли. В частности, минометное подразделение 3-й бригады оперативного назначения обороняет город Харьков с самого начала войны, расчетами была уничтожена тяжелая техника, склады БК и живая сила противника.

Ранее сообщалось, что в Харькове задержан российский агент, который передавал информацию оккупантам. Он, в частности, сообщал врагу координаты населенных пунктов Харьковской области, за что успел получить из РФ денежные вознаграждения.

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