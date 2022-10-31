Как выглядят и сколько стоят дома в деревне у озера в Витебской области 1 31.10.2022, 17:25

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К каждому дому идет большой земельный участок.

Сразу 4 пустующих деревенских дома появились на электронной площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение». Все здания принадлежат одной сельскохозяйственной организации и продаются через аукцион из-за долгов. (Realt.by https://realt.by/vitebsk-region/news/article/34589/) посмотрел, какое жилье можно приобрести за 5−7 тысяч рублей.

Итак, все 4 дома находятся в довольно живописном месте — в деревне Черцы Лепельского района Витебской области. Этот населенный пункт стоит на берегу одноименного озера. До Лепеля и лепельских озер отсюда — около 10 километров.

Все домики располагаются на улице Солнечной и продаются за долги собственника − сельскохозяйственного учреждения «Лепельская сортоиспытательная станция».

Площади у всех домов — стандартные, от 69 до 73 квадратных метров. Все здания — одноэтажные, блочные, рассчитаны на 3 жилых комнаты и кухню. Судя по фото, дома давно пустуют: в некоторых нет окон, заметны повреждения кровли.

Бонусом к каждому дому идет земельный участок в 13−19 соток. Возводились дома для работников учреждения.

Начальная стоимость домов в зависимости от площади участков составляет 5680, 5920, 7120 и 7360 рублей. Получается, что стать обладателем пустующего дома в деревне Витебской области можно за 2,5−3 тысячи долларов.

Электронные торги по продаже домов назначены на 17 ноября.

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