Наталья Радина: Лукашенко уже ничего не решает 5 31.10.2022, 17:29

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фото: getty images

Белорусскую армию могут направить в Украину в любой момент.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина и политолог Петр Рудковский стали гостями программы «Белсата» «Поединок». Ведущий — Виталий Цыганков.

Наталья Радина считает, что белорусский режим вступит в войну, поскольку сам Лукашенко уже ничего не решает. Петр Рудковский говорит, что здесь не все так однозначно и что диктатор может еще выкрутиться.

В ходе дискуссии политолог высказал мнение, что Лукашенко сейчас находится на своеобразных качелях:

— Ему удается раскачиваться, а под ним пропасть под названием «война». К этому образу я также мог бы привлечь Путина и Кремль. Они могут дать толчок и какими-то приспособлениями помочь и так неустойчивой конструкции упасть. Однако у Путина есть опасение, что в последний момент Лукашенко может уклониться.

Наталья Радина говорит, что белорусский диктатор уже является участником войны:

— Ни на каких качелях Лукашенко уже не качается. Докачался. Лукашенко полноценно участвует в войне против Украины с 24 февраля 2022 года.

Уверена, что развертывание региональной группировки войск «союзного государства» означает только одно и служит прикрытием для того, чтобы на территорию Беларуси вошло как можно больше российских войск. Лукашенко потерял субъектность в августе 2020 года и от него, в общем-то, ничего не зависит. По моей информации, секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович получает указы напрямую из Кремля.

Весной россиянам уже пришлось уходить c севера Украины. Есть ли военный смысл в повторении наступательной операции с территории Беларуси? Главный редактор сайта Charter97.org приводит мнение украинских экспертов:

— Главная задача Путина — бомбить украинские города, сеять панику среди гражданского населения, а затем зайти с двух сторон: территории Беларуси и Белгородской области.

Посмотрите на то количество техники, которая прибывает в Беларусь. Приходят сотни танков T-72, идут минометы, идут БТР-ы, БМП, приземляются сверхзвуковые истребители, которые могут нести аэробаллистический ракеты «Кинжал». Также огромное количество иранских дронов из России. Такое количество вооружения и постоянно увеличивающийся контингент российских военных говорит о том, что они готовятся к нападению.

Новость, которую я узнала буквально ночью: в Столинском районе уже готовят базы обеспечения для ударной группировки. Все идет к подготовке нападения на Украину.

Для Лукашенко отправка белорусской армии в Украину станет катастрофой. Может ли белорусский диктатор «соскочить»? Наталья Радина не видит выхода для белорусского диктатора из этой ситуации:

— Лукашенко обречен в любом случае, выполнял бы он приказы Путина или не выполнял. Представьте себе, что будет, если он не подчинится. Не думаю, что Лукашенко долго проживет после этого.

Вообще, я не политолог, а журналист, я не теоретизирую, я опираюсь на факты. Если мы говорим о вероятности вступления белорусской армии в войну, то могу сказать, какие у них настроения: они очень тревожные, если не сказать панические. Восемь месяцев я общаюсь с людьми, таких настроений не было. Если раньше были угрозы, но настроения были такие, что «мы все равно туда не войдем», то теперь они наблюдают и видят, что это может произойти очень скоро.

Идет процесс осмысления и поиска выхода из ситуации. Очень многие белорусские военные собираются сдаваться в плен, узнают, каким образом это происходит. Собирают инструкции, как им сдаться, если они зайдут на территорию Украины. Кто-то пытается избежать отправки на фронт по состоянию здоровья, кто-то даже готов идти в тюрьму, если его будут отправлять в Украину. Есть разные варианты, но однозначно то, что белорусские военнослужащие не хотят воевать и стрелять в украинцев.

Лукашенко провоцирует Запад и Украину, чтобы решить «белорусский вопрос» раз и навсегда, а также избавить нашу страну от диктатуры.

Уверена, что российских солдат в Беларуси будет не девять тысяч, а намного больше. Сейчас уже все понимают, насколько опасна Беларусь под управлением Лукашенко.

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