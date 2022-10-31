ВСУ показали уничтожение российского Ми-8

ВСУ показали уничтожение российского Ми-85
- 31.10.2022, 17:42
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Вертолет сбили в Донецкой области.
Украинские военные уничтожили российский вертолет рядом с селом Берестовое Бахмутского района Донецкой области. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
- Российский Ми-8 рядом с селом Берестовое Бахмутского района. Ушел за «руzzким кораблем», - написал он.
Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 620 российских оккупантов. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет 71 820 военных.