ВСУ показали уничтожение российского Ми-8 5 31.10.2022, 17:42

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Вертолет сбили в Донецкой области.

Украинские военные уничтожили российский вертолет рядом с селом Берестовое Бахмутского района Донецкой области. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

- Российский Ми-8 рядом с селом Берестовое Бахмутского района. Ушел за «руzzким кораблем», - написал он.

Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 620 российских оккупантов. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет 71 820 военных.

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