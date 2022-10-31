Россияне прячутся от мобилизации в белорусских санаториях? 31.10.2022, 17:44

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Количество иностранцев в здравницах страны увеличилось на 44%.

Выручка белорусских санаториев от экспорта услуг за 9 месяцев 2022 года выросла на 72%. При этом число иностранцев, оздоровившихся в Беларуси, выросло на 44%. Об этом сообщил 31 октября директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, пишет OL.

В абсолютных цифрах экспортная выручка превысила 186 млн рублей, в белорусских санаториях за 9 месяцев отдохнули более 142 тыс. иностранцев, проинформировал он на пресс-конференции в Минске. При этом ранее Болбатовский сообщал, что 95% иностранцев в наших здравницах составляют россияне.

Любопытно, что в первом полугодии белорусские санатории приняли 72 тыс. иностранцев, и почти такое же число граждан других государств оздоровились в них в III квартале.

Болбатовский затронул и тему цен в белорусских санаториях: они, по его словам, останутся неизменными, путевки продаются по той же стоимости, которая была до введения моратория на рост цен.

Заполняемость белорусских санаториев на уровне 2019 года. На ближайший месяц забронировано более 80% мест, даже на январь уже забронировано 35% мест.

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