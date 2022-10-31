Минобразования Польши: Для белорусов, которые хотят учиться в нашей стране, ничего не изменится 31.10.2022, 18:13

Выход Минска из образовательного соглашения с Варшавой не помешает белорусам обучаться в Польше.

Все белорусские граждане, которые в настоящее время получают образование в Польше, продолжат обучение в соответствии со своей программой, сообщила пресс-секретарь польского Министерства образования и науки Адрианна Цалус-Поляк.

Таким образом она прокомментировала решение Минска разорвать соглашение с Варшавой о признании эквивалентности высшего образования, равнозначности ученых степеней и степеней в области искусства.

— Для людей из Беларуси, которые хотят в будущем получить образование в Польше, после расторжения соглашения ничего не изменится. Действующие в Польше нормы позволяют продолжить получать образование лицам, обучавшимся за границей, — отметила она.

В министерстве, сказала Цалус-Поляк, не знают, «как будет реализовываться право [польских граждан] на продолжение образования в Беларуси после завершения действия соглашения». Беларусь «не является членом Организации экономического сотрудничества и развития», и вопросы получения образования иностранными гражданами регулируются национальным законодательством.

«По данным Министерства образования и науки, в 2021/22 учебном году в Польше обучалось 11 тысяч студентов из Беларуси. Они составляли 13% всех иностранных студентов в Польше. По данным ЮНЕСКО, в 2021 году в Беларуси обучалось 10 граждан Польши», — сообщила она.

Упомянутое соглашение было подписано 28 апреля 2005 года в Варшаве. Документ определял, что аттестат о среднем образовании и дипломы о профессиональном и среднем специальном образовании, выданные в Беларуси, а также польский аттестат зрелости «являются основой для поступления в высшие учебные заведения» обеих стран.

25 октября Беларусь расторгла это соглашение соответствующим постановлением Совета министров.

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