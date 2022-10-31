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Украинские пограничники отбили штурм врага, уничтожили БМП с экипажем и взяли пленного

  • 31.10.2022, 18:18
Украинские пограничники отбили штурм врага, уничтожили БМП с экипажем и взяли пленного

К штурму россияне готовились в течение двух часов, но это им не помогло.

Украинские пограничники остановили вражеский штурм в Донецкой области и пополнили обменный фонд российским военнослужащим. Об этом сообщает Госпогранслужба.

На южном направлении Донецкой области под прикрытием боевых машин оккупанты начали наступление на украинские позиции. К штурму россияне готовились в течение двух часов, но это им не помогло: вражескую пехоту пограничники рассеяли, а БМП противника уничтожили вместе с экипажем, сообщают в Госпогранслужбе.

Также в ГПСУ подчеркнули, что во время отступления российские войска «как всегда оставляли своих», и украинские защитники взяли в плен раненого контрактника.

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