Украинские пограничники отбили штурм врага, уничтожили БМП с экипажем и взяли пленного
- 31.10.2022, 18:18
К штурму россияне готовились в течение двух часов, но это им не помогло.
Украинские пограничники остановили вражеский штурм в Донецкой области и пополнили обменный фонд российским военнослужащим. Об этом сообщает Госпогранслужба.
На южном направлении Донецкой области под прикрытием боевых машин оккупанты начали наступление на украинские позиции. К штурму россияне готовились в течение двух часов, но это им не помогло: вражескую пехоту пограничники рассеяли, а БМП противника уничтожили вместе с экипажем, сообщают в Госпогранслужбе.
Также в ГПСУ подчеркнули, что во время отступления российские войска «как всегда оставляли своих», и украинские защитники взяли в плен раненого контрактника.