Правозащитницу Насту Лойко снова арестовали на 15 суток 31.10.2022, 18:24

Наста Лойко

Она задержана в третий раз по одной и той же статье.

Правозащитницу Насту Лойко в третий раз с начала осени признали виновной в «мелком хулиганстве» и приговорили к 15 суткам ареста, пишет телеграм-канал правозащитной организации Human Constanta.

По информации правозащитников, административное дело рассматривалось в онлайн-режиме в суде Первомайского района, на процессе присутствовала адвокат.

По итогам рассмотрения дела Лойко приговорили к 15 суткам административного ареста по статье 19.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Что послужило поводом для обвинения, не сообщается.

Напомним, Наста Лойко с лета 2021 года была в статусе подозреваемой по делу против правозащитного центра «Весна» и находилась под подпиской о невыезде. 6 сентября 2022-го ее задержали и дважды подряд арестовали на 15 суток: оба раза — тоже по обвинению в «мелком хулиганстве».

Спустя месяц, 6 октября, Лойко освободили. На следующий день она сообщила, что Следственный комитет снял с нее подозрения по уголовному делу и подписку о невыезде, она осталась в статусе свидетеля.

Однако спустя три недели, 28 октября, правозащитница снова была задержана в Минске. В ГУБОПиК заявили, что против Насты возбуждено уголовное дело по статье 361−4 УК («Содействии экстремистской деятельности»).

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