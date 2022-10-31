В Грузии начался экономический бум из-за бегущих от мобилизации россиян 13 31.10.2022, 18:34

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Денежные и миграционные потоки стимулировали экономический рост страны.

С начала войны в Украине вместе с потоком бегущих от мобилизации россиян в Грузию вырос и приток их денежных средств. За первые девять месяцев 2022 года количество переводов из России увеличилось почти вчетверо относительно прошлогодних результатов, достигнув $1,135 млрд, посчитали в Нацбанке Грузии.

Сумма поступлений из России составила 40% притока всех денежных средств в Грузию из-за границы.

Денежные и миграционные потоки стимулировали экономический рост, который по итогам года превысит 10%, сообщил президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе. Эта оценка прогнозы правительства страны которое ожидает рост на 8,5%.

«Среднегодовой экономический рост за первые восемь месяцев текущего года составил 10,3 процента. Соответственно, прогноз экономического роста в 2022 году повышен до 10 процентов, а среднегодовой уровень экономической активности, вероятно, превысит свой потенциальный уровень. В результате усилились инфляционные риски, связанные со спросом, несмотря на то, что это частично компенсируется укреплением обменного курса лари вследствие внешних поступлений», — рассказал Гвенетадзе.

Россия намного опередила остальные страны-«доноры». Так, переводы из Италии где живут и работают тысячи граждан Грузии, и США за девять месяцев 2022 года увеличились лишь на 10-12%, до 317 млн и 234 млн долларов соответственно.

Согласно данным грузинского Института развития свободы информации (IDFI), с конца февраля по 31 августа 2022 года более 45 000 россиян открыли счета в коммерческих банках Грузии. Всего к этому времени в грузинских банках открыли более 60 000 тысяч. К концу лета на этих счетах оказалось в общей сложности 1,88 млрд лари (более $680 млн). До начала войны эта сумма была равна примерно 700 млн лари (более $250 млн).

С началом войны в Украине страны большинства стран СНГ зафиксировали резкий рост денежных переводов из России. В Армению в мае россияне отправили рекордные $266 млн — это в два с лишним раза больше, чем в марте. В Казахстане на переводы из России в марте приходилось 17,8% переводов. В мае их доля выросла до 66%, в то время как общий объем почти в десять раз, — до $94,6 млн.

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