В Минске открыли движение под путепроводом на Железнодорожной 1 31.10.2022, 18:41

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И показали, что сейчас на мосту на Жукова.

В Минске 31 октября возобновилось движение по улице Железнодорожной под мостом на проспекте Жукова, сообщает агентство «Минск-Новости». Сам путепровод все еще частично закрыт, там продолжаются работы.

Хотя движение для транспорта по улице Железнодорожной уже открыто, благоустройство близлежащей территории все еще продолжается: в пешеходной зоне выложат новую брусчатку и добавят велодорожку.

По-прежнему ограничено движение на самом путепроводе на проспекте Жукова — одном из самых загруженных участков второго кольца и самом длинном в Минске (461 метр), который был закрыт на ремонт весной: там ведутся работы по его расширению.

Напомним, мост не стали перекрывать полностью — встречные потоки двигаются по одной половине путепровода, пока на второй будут вести работы. Ремонт усложняется из-за расположения путепровода над оживленной железнодорожной веткой. Тем не менее к августу четная половина сооружения была готова, нечетную продолжают ремонтировать.

Как объяснили в «Гордорстрое», мост укрепили, расширив с трех до четырех пролетов. Было увеличено и количество балок — с восьми до девяти, благодаря чему путепровод стал шире и надежнее.

Открыть путепровод планируется к концу года.

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