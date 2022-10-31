В России начал расти спрос на протезы конечностей 8 31.10.2022, 18:53

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иллюстрационное фото

Спрос начал расти после вторжения РФ в Украину.

Российские производители медицинских изделий фиксируют рост спроса на протезы конечностей и ожидают дальнейшего наплыва клиентов из-за войны в Украине.

Спрос на протезы растет в основном в Московском регионе, где принимаются пациенты, прибывшие из Луганска, Донецка и Мариуполя, рассказал «Коммеранту» Иван Худяков, генеральный директор ГК «Салют Орто».

Очередь на продукцию компании, которая работает в четырех регионах РФ и Казахстане, по словам Худякова, достигает 155 человек. «При текущих объемах производства последний из 155 человек получит протез через полтора года», — пояснил топ-менеджер.

В ближайшее время Россия может столкнуться с увеличением количества нуждающихся в технических средствах реабилитации (ТСР), сообщили «Коммерсанту» участники рынка медицинских изделий.

В настоящее время 58 тысяч человек в России используют протезы, и более 98% из них полагаются на государственное обеспечение: это может быть предоставление ТСР в натуральной форме, компенсация за самостоятельную покупку или электронный сертификат, поясняет представитель Минтруда РФ.

В этом году на закупку протезов за госсчет выделено 37,4 млрд рублей, а в бюджет-2023 заложено увеличение финансирования на 19%, до 44 млрд рублей.

Впрочем, даже при наличии средств в России могут возникнуть проблемы с протезированием из-за санкций Запада: в любой момент такие крупные поставщики комплектующих для протезов, как Турция и Германия, могут прекратить сотрудничество с Россией, как это случилось, например, с исландской Ossur, говорят источники «Ъ» на рынке медизделий.

Немецкая Ottobock, например, уже отправляет товар в РФ только под заказ и не прямыми поставками, ждать материал приходится три-пять месяцев, сетует Худяков из «Салют Орто».

По словам руководителя направления физиотерапии центра реабилитации «Медскан» Сергея Казимова, сильнее всего санкции повлияют именно на протезы высоких классов подвижности: для них, как правило, закупают иностранные полуфабрикаты. «Практически вся электроника протезов строится на иностранной компонентной базе», — указывает Казимов.

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