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Белорусские «Дзяды» отметят шествием в Варшаве

  • 31.10.2022, 18:55
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Белорусские «Дзяды» отметят шествием в Варшаве

Митинг, шествие, концерт и молебен начнутся 1 ноября в 14:00.

В Варшаве 1 ноября пройдут митинг, шествие, концерт и молебен по случаю осенних «Дзядов». Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава варшавской общины Белорусской христианской демократии Евгений Дудкин.

Митинг и шествие «Дзяды» в Варшаве начнутся в 14:00 1 ноября на площади Пилсудского. Затем участники пройдут шествием к памятнику Адаму Мицкевичу и Замковой площади.

Евгений Дудкин сообщил, что шествие пройдет под звуки белорусской дуды и барабанов от группы Lity taler. На Замковой площади с патриотической программой выступит музыкальная группа «23.34». В 16 часов в греко-католической церкви по улице Медовая, 16 состоится короткая молитва и поминальный стол. Официальный организатор мероприятия – Елена Янушковская.

А началом мероприятий 1 ноября станет Святая Месса по погибшим за Украину белорусским солдатам, которую в 11:30 отслужат в нижнем костеле св. Александра на площади Трех крестов.

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