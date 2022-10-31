Молдова высылает российского дипломата после падения ракеты на своей территории 2 31.10.2022, 19:16

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В МИД отметили, что война РФ против Украины все больше влияет на жителей страны.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы в понедельник, 31 октября, приняло решение о признании представителя посольства РФ в Кишиневе персоной нон грата на своей территории. Теперь дипломат будет вынужден покинуть государство, сообщается на официальном сайте ведомства.

Страна приняла решение после того, как фрагменты российской ракеты, выпущенной оккупантами по Украине, упали на молдавскую территорию. МИД сообщило о нем российской стороне днем, вызвав посла Олега Васнецова.

«МИД в очередной раз подчеркнуло, что ракетные обстрелы соседней страны продолжают обострять риски безопасности, а граждане нашей страны все больше испытывают на себе губительные последствия войны. Отмечалось, что атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру также порождают растущие угрозы энергетической безопасности страны», – говорится в сообщении.

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