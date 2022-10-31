Астрономы обнаружили свидетельства существования гигантского океана на Марсе 1 31.10.2022, 19:17

1,316

Этот океан существовал 3,5 миллиарда лет назад.

Ученые из Университета штата Пенсильвания обнаружили признаки того, что 3,5 миллиарда лет назад на Марсе существовал обширный океан, который покрывал сотни тысяч квадратных километров. На его существования указала топография береговой линии, выявленная на многочисленных снимках Красной планеты, сообщает Science alert.

Исследователям удалось нанести на карту более 6500 километров хребтов. В результате ученые выяснили, что эти хребты, скорее всего, являются размытыми дельтами рек или же поясами подводных каналов, которые появились на морском дне.

«На Земле мы наносим на карту историю водных путей, наблюдая за отложениями, которые формировались с течением времени. Мы называем это стратиграфией, идею о том, что вода переносит отложения, и вы можете измерить изменения на Земле, понимая, как накапливаются отложения. Вот что мы сделали здесь — но это Марс», - заявил один из авторов исследования Бенжамин Карденс.

В ходе исследования ученые использовали данные, которые собрал Mars Reconnaissance Orbiter в 2007 году. Ученые проанализировали толщину, углы и местоположение хребтов. Это помогло им проследить историю региона, который они исследовали: топографическую депрессию Aeolis Dorsa.

По словам Карденса, вероятно, что в прошлом в этом регионе происходили масштабные изменения. Об этом свидетельствуют признаки существенного повышения уровня моря и быстрого перемещения горных пород реками и течениями. На сегодняшний день Aeolis Dorsa содержит наиболее концентрированную коллекцию речных хребтов на Марсе.

Все эти открытия важны с точки зрения поисков следов жизни в прошлом планеты. Если когда-то на Марсе существовал океан таких размеров, он, потенциально, мог быть средой, пригодной для развития жизни.

«Это также говорит нам о древнем климате и его эволюции. Основываясь на этих выводах, мы знаем, что должен был быть период, когда было достаточно тепло, а атмосфера была достаточно плотной, чтобы поддерживать такое количество жидкой воды в одно время», - добавил Карденс.

И ученые не останавливают свои исследования только на Aeolis Dorsa. В ходе другого исследования, в котором принимал участие и Карденс, ученые применили метод акустической визуализации, используемый для картирования древнего морского дна в Мексиканском заливе, к модели того, как вода могла разрушить поверхность Марса.

По всей Красной планете разбросаны области, которые могут быть древними речными хребтами. Симуляция, которая была проведена учеными, показала образование ландшафта, удивительно похожего на марсианский. Это свидетельствует о том, что когда-то здесь существовало обширное водное покрытие.

«Если бы на древнем Марсе были приливы, они были бы и здесь, мягко принося и унося воду. Это именно то место, где могла развиться древняя марсианская жизнь», — считает Карденс.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».