В минской коммуналке продается комната, где поместилась даже душевая кабина 5 31.10.2022, 19:25

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Как там внутри?

В Минске на продажу выставили комнату в коммуналке. Внимание на объявление обратил портал о недвижимости Realt.by.

По словам продавца, «уютная комната» располагается «в спокойной шестикомнатной квартире» на 3 этаже четырехэтажного панельного дома 1960 года постройки по адресу Пуховичская, 5.

На 12 квадратных метрах поместились душевая кабинка, обеденный стол, небольшая кухня, раковина, шкаф и рабочее место. Общая кухня насчитывает почти 13 «квадратов».

Комнату готовы отдать в хорошие руки за 17,9 тысячи долларов.

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