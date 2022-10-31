закрыть
31 октября 2022, понедельник, 20:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В минской коммуналке продается комната, где поместилась даже душевая кабина

5
  • 31.10.2022, 19:25
  • 2,794
В минской коммуналке продается комната, где поместилась даже душевая кабина

Как там внутри?

В Минске на продажу выставили комнату в коммуналке. Внимание на объявление обратил портал о недвижимости Realt.by.

По словам продавца, «уютная комната» располагается «в спокойной шестикомнатной квартире» на 3 этаже четырехэтажного панельного дома 1960 года постройки по адресу Пуховичская, 5.

На 12 квадратных метрах поместились душевая кабинка, обеденный стол, небольшая кухня, раковина, шкаф и рабочее место. Общая кухня насчитывает почти 13 «квадратов».

Комнату готовы отдать в хорошие руки за 17,9 тысячи долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Победный Джокер в руках белорусов 
Победный Джокер в руках белорусов  Артем Черников
Пропагандисты в дрова
Пропагандисты в дрова Ирина Халип
Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников