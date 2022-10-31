В музее «Беларусбанка» в Минске поставили фигуру Янки Купалы 31.10.2022, 19:42

Он был первым вкладчиком банка.

К 100-летию «Беларусбанка» в Минске по адресу пр. Дзержинского, 18 открылся обновленный музейно-коммуникационный центр. Об этом сообщает телеграм-канал банка. Ничего подобного в Беларуси больше нет. В экспозиции несколько кластеров, каждый из которых отражает свой период истории банковского дела на территории Беларуси.

Пройтись по залам можно как в настоящем музее. Тут расположены увидеть артефакты банковской сферы: кассы разных лет, деньги, сберкнижки и даже самый первый банкомат банка, который до сих пор работает. В одной из комнат можно увидеть фигуру народного поэта Янки Купалы. Оказалось, он стал первым вкладчиком банка.

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