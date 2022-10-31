Польский евродепутат лично пригнал в Украину внедорожник для ВСУ

Польский евродепутат лично пригнал в Украину внедорожник для ВСУ2
- 31.10.2022, 20:08
- 4,816
Фотофакт.
Депутат Европарламента от Польши, бывший министр иностранных дел Радослав Сикорский лично пригнал в Украину внедорожник для бойцов 93-й бригады «Холодный Яр», который приобрел для ВСУ вместе с cупругой Энн Эпплбаум, известным американским историком.
Об этом он сообщил в своем Twitter.
Путешествие в Украину началось еще несколько дней назад. В комментарии польскому изданию Сикорский рассказывал, что едет в одном «конвое» вместе с группой волонтеров, некоторые из них регулярно перегоняют в Украину внедорожники, купленные волонтерами для ВСУ. Вместе с машинами привезли и другую помощь — продукты, обувь, павербанки, теплую одежду, которую предоставили другие благотворители из Польши.
На видео, опубликованном одним из волонтеров, в конвое можно видеть всего семь машин, из них четыре везут для украинских военных.
Umi się w te konwoje 😎 @3xR_team @sikorskiradek @AKSikorski— Exen 🇵🇱 (@Exen) October 29, 2022
🇵🇱🤝🇺🇦
camera work by @JAbratanska pic.twitter.com/GMzfyiV9m9
Авто 30 октября передали Минобороны Украины. Вместе с материальной помощью на фронт отправится также флаг ЕС - «засвидетельствовать, где заканчивается западная цивилизация».
Help the team out by donating here: https://t.co/bgZTyMeziu— Alexander Sikorski (@AKSikorski) October 29, 2022
31 октября Сикорский опубликовал фото переданной машины, которую в Украине назвали «Анной» в честь Эпплбаум.
October 31, 2022
Как свидетельствует Twitter Сикорского, утренние ракетные удары 31 октября застали его в Киеве — утром он опубликовал короткое видео с Софиевской площади.