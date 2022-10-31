Польский евродепутат лично пригнал в Украину внедорожник для ВСУ 2 31.10.2022, 20:08

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Фотофакт.

Депутат Европарламента от Польши, бывший министр иностранных дел Радослав Сикорский лично пригнал в Украину внедорожник для бойцов 93-й бригады «Холодный Яр», который приобрел для ВСУ вместе с cупругой Энн Эпплбаум, известным американским историком.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

Путешествие в Украину началось еще несколько дней назад. В комментарии польскому изданию Сикорский рассказывал, что едет в одном «конвое» вместе с группой волонтеров, некоторые из них регулярно перегоняют в Украину внедорожники, купленные волонтерами для ВСУ. Вместе с машинами привезли и другую помощь — продукты, обувь, павербанки, теплую одежду, которую предоставили другие благотворители из Польши.

На видео, опубликованном одним из волонтеров, в конвое можно видеть всего семь машин, из них четыре везут для украинских военных.

Авто 30 октября передали Минобороны Украины. Вместе с материальной помощью на фронт отправится также флаг ЕС - «засвидетельствовать, где заканчивается западная цивилизация».

Help the team out by donating here: https://t.co/bgZTyMeziu — Alexander Sikorski (@AKSikorski) October 29, 2022

31 октября Сикорский опубликовал фото переданной машины, которую в Украине назвали «Анной» в честь Эпплбаум.

Как свидетельствует Twitter Сикорского, утренние ракетные удары 31 октября застали его в Киеве — утром он опубликовал короткое видео с Софиевской площади.

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