В Луганской области освобождены девять населенных пунктов 31.10.2022, 20:17

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в области освобождены уже девять населенных пунктов.

«На сегодняшний день девять населенных пунктов деоккупировано. Надеюсь наши защитники будут эту цифру с каждой неделей увеличивать», — сказал он в эфире телемарафона.

Гайдай добавил, что горячими участками фронта остаются районы Белогоровки, а также районы Сватового и Кременной. Из Белогоровки, по его данным, россияне пытаются выбить ВСУ, а в направлении Сватово-Кременная украинские силы оттесняют оккупантов.

«У россиян были планы на контрнаступление со стороны Кременной и Сватового, но ВСУ эти планы врага испортили», — уточнил Гайдай в Telegram.

Он также отметил, что в Луганской области достаточно случаев, когда оккупанты сдаются в плен.

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