Россияне ринулись скупать валюты стран СНГ 5 31.10.2022, 20:39

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Самыми популярными стали узбекский сум и казахстанский тенге.

Интерес к валютам стран СНГ и других «дружественных» государств подскочил среди россиян почти вдвое по сравнению с 2021 годом. Как сообщили представители финансового маркетплейса «Сравни», за год операции с этими валютами стали проводить 1,7 раза больше граждан, пишет The Moscow Times.

Самыми популярными валютами стран СНГ в 2022 году стали узбекский сум и казахстанский тенге: количество клиентов, проводящих с ними операции, выросло в 3,5 и 3 раза соответственно. Сделки по казахстанскому тенге раньше были единичными, отмечает директор инвестиционно-торгового департамента «Абсолют банка» Сергей Михайлов. Сейчас в их рамках проходят объемы, эквивалентные нескольким миллионам долларов в месяц. Статистику подтверждает финансовый директор Экспобанка Эрнст Беккер, обороты по тенге здесь выросли в десятки раз по сравнению с 2021 годом, в то время как в ряде традиционных валют они сократились практически до нуля.

За белорусским рублем стали следить вдвое больше клиентов, аналогично выросло и количество граждан, проводивших операции с ним. Рост объема биржевых операций с белорусским рублем отметили представители ПСБ и Совкомбанка.

Самой популярной валютой других зарубежных стран стала турецкая лира. Число пользователей, следивших за ее курсом, выросло в 2,7 раз, проводивших операции с ней — в 2,5 раза. Китайский юань стал в полтора раза популярнее, во столько же выросло количество клиентов, проводивших с ним операции. Южноафриканский рэнд, дебютировавший на Мосбирже в июне, стал в 1,4 раза интереснее для клиентов, чем в прошлом году.

В октябре российские сенаторы и председатель думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков предложили банкам и брокерам из стран — партнеров России, которые не входят в ЕАЭС, принять участие в валютных торгах в России с 2023 года. Парламентарии предложили также дать правительству право определять список стран, банки и брокеры из которых могут быть допущены к торгам на Мосбирже.

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