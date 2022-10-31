«Поспорил с другом и прошел 800 тысяч шагов за месяц» 1 31.10.2022, 20:57

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Истории белорусов, которые увлеклись ходьбой.

Наверняка вы не раз слышали о том, что человеку необходимо ходить каждый день около 10 тысяч шагов, чтобы быть здоровым и стройным. Мы нашли людей, которые ходят в 2, 3, а то и в 4 раза больше, и спросили, а как собственно меняется организм от такой деятельности, рвутся ли кроссовки и как найти время на это увлечение, пишет «Онлайнер».

Спор с другом привел к личному рекорду

Вадиму 31 год. Он ведет активный образ жизни: бегает по утрам, катается на велосипеде и ходит в зал. В июне парень сравнил с другом количество шагов, сделанных за уходящий месяц, и началось. Все вылилось в спор: ребята решили выяснить, кто больше пройдет в июле. Азарт и мотивация подогревались не только спортивным интересом, но и ценным призом — новой парой кроссовок.

— В июне я часть пути на работу проходил пешком, плюс мы с женой любим гулять по вечерам, ходили в парки и на водохранилище. Двадцать тысяч шагов получалось пройти само собой, но так как мы поспорили, нужен был надежный план. Изначально была установка: 20 тысяч шагов в день. Дальше идет простая математика: 5—6 тысяч шагов проходятся в среднем за час, получается мне нужно ходить 4 часа, что сделать за один раз сложно. Пришлось разбивать день на несколько этапов: утром пробежка минут на 15—20 плюс прогулка, это тысяч 7—8 , потом ходьба до остановки и с остановки на работу, даже заставлял себя ходить в обеденное время, а завершал день вечерней прогулкой.

В середине месяца задумался, а что если друг поставил себе бóльшую цель, ведь он спортсмен? Тогда планку поднял до 25 тысяч шагов в сутки. Первые две недели все шло по плану, но дня 3—4 я не выполнял заданные показатели. Я поймал себя на мысли, что если не выполнил цель в эти дни, то количество непройденных шагов придется наверстывать в другие. Так я стал делать по 30 тысяч шагов ежедневно.

С другом были постоянно на связи, но результатами не делились. У него была другая тактика — по будням ему тяжело было ходить, так как у него дети и работа, но он наверстывал в выходные. Несколько раз бегал полумарафоны по 21 км и делал пробежки среди недели. Он пользовался техникой медленного бега, т. е. он и не устает, и результат получает быстрее, чем если просто ходить в обычном темпе.

По поводу часов: мы все делали на доверии, никто не давал часы кому-то другому и собаке на ногу не вешал. Но их минус в том, что, когда я косил газон на даче, шаги они не считали. Друг тоже столкнулся с этой проблемой, но пошел дальше и надевал часы на ногу. Тогда счетчик работал.

В последние дни июля стояла дождливая погода. Реально было тяжело, чувствовалась общая усталость организма, никакого удовольствия я уже не получал, а ходил скорее через силу. Брал с собой зонтик, но это крайне некомфортно, и, когда дождь немного утих, я отправился бродить по торговому центру.

31 июля я поставил свой личный рекорд — 50 тысяч шагов. В тот день я делал 4 выхода на улицу.

Живу я в районе улицы Леонида Беды, обошел все окрестности, приелось, и думаю: дай схожу к другу в «Минск-Мир». К полуночи пришел. Результат — 830 тысяч, а у него под 800. Очень близко были друг к другу. Мой результат — 838 тысяч шагов за месяц, друг чуть не дотянул до 800 тысяч.

Ходил и бегал в кроссовках, им на тот момент было три года. Они, конечно, немного износились, палец протерся, но не думаю, что это из-за ходьбы. По здоровью какой-то разницы я не почувствовал. Ничего не болело, но была общая утомляемость организма, особенно после длительных прогулок усталость. Зато спал как младенец. Были и мозоли, а вот колени вообще не болели.

По мне, 20 тысяч шагов — это просто образ жизни человека, который реально привык ходить пешком на работу и гулять по вечерам. А вот дальше каждая тысяча существенна и дается сложнее. И начинается скорее спорт, т. е это уже полноценная тренировка.

Похудел с помощью ходьбы

Дмитрий нахаживал 30 тысяч шагов ежедневно на протяжении нескольких месяцев. Его целью была не пара новых кроссовок, а устранение нескольких килограммов веса. Вот что из этого вышло у 30-летнего парня.

— Решил скинуть лишних 5—10 кг. К тому времени я продал свой велосипед, а новый по некоторым соображениям уже не мог купить. Был выбор между бегом и ходьбой, но бегать я не люблю (а также там был вопрос о специальной обуви, которую нужно покупать, чтобы не испортить колени) и решил просто ходить.

Я и раньше умудрялся выполнять норму в 10 тысяч шагов, но постепенно начал добавлять их количество, перестал пользоваться общественным транспортом и так далее. Носил недорогие кроссовки, на которых за 2—3 месяца протерлась подошва. За это время мне удалось скинуть 2,5 кг, но это очень затратно по времени, хоть и более-менее лениво. Бегать куда эффективнее.

Как изменилось здоровье? Наверное, никак. Но зато я стал лучше спать, прослушал кучу подкастов на разные темы, да и в принципе абстрагировался от жизненной суеты и взвешенно проанализировал свои планы.

Курьер и его кроссовки. История Никиты, который ходит по 26 тысяч шагов

Не всегда ходьба является выбором человека — например, Никиту делать десятки тысяч шагов заставила жизнь: парень работает курьером. Чтобы заработать хотя бы на еду, ему нужно сделать 8—9 доставок в день. Часто ему приходилось тащить посылку через весь город, с пересадками и в любую погоду, так и нахаживал свои 25 тысяч в день.

— На самом деле преодолевать такие расстояния достаточно легко, однако после 8—9 часов на ногах ступни болят так, что стоять больно. Недавно решил проверить, почему внезапно начали болеть колени, что пришлось уменьшить времяпрепровождение на велосипеде. Рассмотрев анализы и снимки, хирург рассудил, что у меня артроз в 25 лет. Назначил пропить таблеток, обезболивающих гелей и ходить к физиотерапевту выполнять лечебные упражнения.

Как сказывается на обуви? Лучше один раз показать, чем сто раз описывать.

Я всегда любил гулять либо на велосипеде кататься, поэтому увеличение средней нормы пройденного не особо изменило мое времяпрепровождение. А вот касаемо оплаты этой ходьбы впечатлений завались, и они, конечно, сплошь негативные.

Если вы тоже решились поставить свой личный рекорд в ходьбе, то настала пора задуматься о вспомогательных девайсах.

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