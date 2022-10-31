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Буданов: У Путина есть не менее трех двойников

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  • 31.10.2022, 21:05
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Буданов: У Путина есть не менее трех двойников

Они все делали пластические операции.

У российского президента Владимира Путина есть не менее трех двойников. Всем им для большего сходства делали пластические операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки, которое цитирует интервью своего начальника Кирилла Буданова для Daily Mail.

По его словам, ранее уже выявляли двойников Путина, которые заменяли его в особых случаях, но сейчас это обычная практика.

«Мы знаем о трех лицах, которые постоянно появляются, но сколько их, мы не знаем. Они все делали пластические операции, чтобы быть похожими. Единственное, что их выдает, это рост. Это видно на видео и фото. Также жестикуляция, язык тела и мочки ушей, поскольку они уникальны для каждого человека», - отметил Буданов.

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