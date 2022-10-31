Бербок приветствовала дистанцирование Казахстана от РФ 31.10.2022, 21:07

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Анналена Бербок

Глава МИД ФРГ выразила уважение тому, как Казахстан демонстрирует свою позицию по нападению РФ на Украину.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приветствовала усилия Казахстана по дистанцированию от России и проведению реформ в направлении правового государства. В ходе поездки в Астану она заявила в понедельник, 31 октября, что заслуживает уважения то, как бывшая советская республика, несмотря на сложное географическое положение, демонстрирует свою позицию по вопросу нападения России на Украину, передает DW.

«Казахстан неоднократно давал понять, что поддерживает международный порядок», - подчеркнула Бербок, напомнив, что Астана не встала на сторону Москвы при голосовании в ООН по резолюции с осуждением российского вторжения. В ходе прошедшего в марте голосования по этому вопросу Казахстан воздержался.

Бербок, которая отправилась в Казахстан и Узбекистан в составе бизнес-делегации, предложила Астане более тесное экономическое сотрудничество. Она подчеркнула, что Германия - в отличие от России и Китая - предлагает отношения на равных. Глава германского внешнеполитического ведомства отметила, что Казахстан обладает огромным потенциалом для производства возобновляемых источников энергии. Среди конкретных проектов Бербок назвала контракт одного немецкого предприятия по созданию ветропарка размером с федеральную землю Бранденбург. Кроме того, на Каспийском море планируется запустить совместный проект в области водородной энергетики.

В то же глава МИД ФРГ подчеркнула, что «устойчивое процветание достигается только там, где уважают и защищают права людей». Соблюдение «наших ценностей, таких как верховенство закона, демократия и справедливые правила», отвечает также и экономическим интересам, добавила Анналена Бербок.

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