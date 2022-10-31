В Совбезе ООН заявили о воздушном терроризме режима Лукашенко 2 31.10.2022, 21:18

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Совет безопасности ООН может инициировать новые санкции.

31 октября Совет безопасности ООН рассматривал вопрос посадки в мае 2021-го в Беларуси пассажирского самолета Ryanair, летевшего из Греции в Литву. Заседание инициировали США и Албания. Как известно, в расследовании ИКАО ответственность за инцидент возлагается на официальный Минск.

Постоянный представитель РБ при ООН Валентин Рыбаков много возмущался по поводу санкций, введенных против Беларуси, а сегодняшнее заседание назвал «очередным проявлением... войны».

Большинство членов Совбеза ООН осудило действия властей Беларуси.

Валентин Рыбаков нашел поддержку в лице постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского. Его особенно возмутило, что председатель СБ ООН, постоянный представитель Габона Мишель Бианг, допустил к участию в заседании дипломатов из Германии, Греции, Латвии, Литвы и Польши.

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Минске 23 мая 2021 года. Белорусские диспетчеры получили приказ и сообщили экипажу, что на борту находится взрывное устройство (его там не было). На этом самолете был журналист Роман Протасевич. Его задержали вместе с россиянкой Софией Сапего. Последняя была осуждена на шесть лет колонии общего режима. Протасевича активно использовала пропаганда.

Западные страны обвинили власти Беларуси в воздушном пиратстве из-за ложного сообщения и закрыли свое воздушное пространство для Беларуси, были введены санкции. Совет безопасности ООН может инициировать новые санкции.

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