Олег Тиньков объявил о решении отказаться от российского гражданства

Олег Тиньков объявил о решении отказаться от российского гражданства2
- 31.10.2022, 21:22
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В знак протеста против войны РФ в Украине.
Бизнесмен Олег Тиньков в соцсетях сообщил, что отказывается от российского паспорта. Документ на английском языке, в котором говорится о выходе Тинькова из российского гражданства, Тиньков опубликовал в «Инстаграме».
Документ датирован 26 октября.
Свой поступок он объяснил антивоенными соображениями. «Мне стыдно иметь этот паспорт», — написал он.
По его словам, он не хочет больше ассоциироваться с Россией. Тиньков призвал других бизнесменов последовать его примеру с целью «ослабить путинский режим и его экономику».