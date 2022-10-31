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Олег Тиньков объявил о решении отказаться от российского гражданства

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  • 31.10.2022, 21:22
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Олег Тиньков объявил о решении отказаться от российского гражданства
Олег Тиньков

В знак протеста против войны РФ в Украине.

Бизнесмен Олег Тиньков в соцсетях сообщил, что отказывается от российского паспорта. Документ на английском языке, в котором говорится о выходе Тинькова из российского гражданства, Тиньков опубликовал в «Инстаграме».

Документ датирован 26 октября.

Свой поступок он объяснил антивоенными соображениями. «Мне стыдно иметь этот паспорт», — написал он.

По его словам, он не хочет больше ассоциироваться с Россией. Тиньков призвал других бизнесменов последовать его примеру с целью «ослабить путинский режим и его экономику».

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