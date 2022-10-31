Украинцы уничтожили два российских «Аллигатора» за три минуты 4 31.10.2022, 21:37

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Стоимость одного вертолета составляет около 16 млн долларов.

В понедельник, 31 октября, Воздушные Силы ВСУ в Бериславском районе Херсонщины сбили два вражеских вертолета Ка-52 «Аллигатор» за три минуты.

Об этом сообщают Воздушные Силы Украины в Telegram.

«С 18:45 по 18:48, в Бериславском районе Херсонщины подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг» Воздушных Сил ВС Украины сбиты два российских ударных вертолета Ка-52», - говорится в публикации.

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