закрыть
31 октября 2022, понедельник, 21:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинцы уничтожили два российских «Аллигатора» за три минуты

4
  • 31.10.2022, 21:37
  • 1,306
Украинцы уничтожили два российских «Аллигатора» за три минуты

Стоимость одного вертолета составляет около 16 млн долларов.

В понедельник, 31 октября, Воздушные Силы ВСУ в Бериславском районе Херсонщины сбили два вражеских вертолета Ка-52 «Аллигатор» за три минуты.

Об этом сообщают Воздушные Силы Украины в Telegram.

«С 18:45 по 18:48, в Бериславском районе Херсонщины подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг» Воздушных Сил ВС Украины сбиты два российских ударных вертолета Ка-52», - говорится в публикации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Победный Джокер в руках белорусов 
Победный Джокер в руках белорусов  Артем Черников
Пропагандисты в дрова
Пропагандисты в дрова Ирина Халип
Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников