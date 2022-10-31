закрыть
31 октября 2022, понедельник, 23:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Чехия подписала декларацию о перспективе вступления Украины в НАТО

  • 31.10.2022, 21:47
  • 2,184
Чехия подписала декларацию о перспективе вступления Украины в НАТО

Также в декларации зафиксировано намерение Чехии продолжать всестороннюю помощь Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала подписали совместную декларацию по евроатлантической перспективе Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Как отмечают в ведомстве, документ определяет приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Чехией в рамках курса украинского государства стать членом НАТО.

«С подписанием документа на уровне президента Украины и премьер-министра Чехии зафиксирована поддержка чешской стороной перспективы обретения украинским государством членства в НАТО как только позволят условия», - детализируют в ОП.

Также в декларации отдельно зафиксировано намерение Чехии продолжать всестороннюю помощь Украине.

По словам Зеленского, это — первый документ, который подписывает Украина с целью ускорения евроатлантической интеграции.

«Мы зафиксировали эту декларацию, которая будет усиливать сотрудничество, чтобы обеспечить стандарты НАТО в Украине. Чехия подтвердила, что поддерживает наше государство в том, чтобы мы стали полноправным членом Альянса, как только разрешат условия», - заявил президент.

Отметим, что похожий процесс подписания деклараций происходил перед тем, как Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. При помощи таких нормативно-правовых актов страны ЕС подтверждали свою приверженность европейской интеграции нашей страны. Тогда в этом процессе активно участвовал Зеленский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Победный Джокер в руках белорусов 
Победный Джокер в руках белорусов  Артем Черников
Пропагандисты в дрова
Пропагандисты в дрова Ирина Халип
Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников