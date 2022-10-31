Чехия подписала декларацию о перспективе вступления Украины в НАТО 31.10.2022, 21:47

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Также в декларации зафиксировано намерение Чехии продолжать всестороннюю помощь Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала подписали совместную декларацию по евроатлантической перспективе Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Как отмечают в ведомстве, документ определяет приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Чехией в рамках курса украинского государства стать членом НАТО.

«С подписанием документа на уровне президента Украины и премьер-министра Чехии зафиксирована поддержка чешской стороной перспективы обретения украинским государством членства в НАТО как только позволят условия», - детализируют в ОП.

Также в декларации отдельно зафиксировано намерение Чехии продолжать всестороннюю помощь Украине.

По словам Зеленского, это — первый документ, который подписывает Украина с целью ускорения евроатлантической интеграции.

«Мы зафиксировали эту декларацию, которая будет усиливать сотрудничество, чтобы обеспечить стандарты НАТО в Украине. Чехия подтвердила, что поддерживает наше государство в том, чтобы мы стали полноправным членом Альянса, как только разрешат условия», - заявил президент.

Отметим, что похожий процесс подписания деклараций происходил перед тем, как Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. При помощи таких нормативно-правовых актов страны ЕС подтверждали свою приверженность европейской интеграции нашей страны. Тогда в этом процессе активно участвовал Зеленский.

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