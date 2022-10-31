Пятый миллиардер из рейтинга Forbes отказался от российского гражданства 11 31.10.2022, 22:05

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Николай Сторонский

Ранее он выступил против войны РФ в Украине.

Миллиардер Николай Сторонский, основатель финтех-стартапа Revolut, отказался от российского гражданства. Об этом сообщает издание The Telegraph.

В октябре Украина ввела санкции против отца Николая Сторонского, который занимает пост гендиректора АО «Газпром промгаз». Однако, по данным Forbes, Сторонский-младший отказался от российского гражданства до введения Киевом санкций против его отца.

Николай Сторонский в 2015 году совместно с украинцем Владом Яценко основал компанию Revolut. В июле 2021 года стоимость компании оценивалась в 33 миллиарда долларов США, что сделало ее самым ценным технологическим стартапом в Великобритании на тот момент. Николай Сторонский занимает 16-е место в рейтинге Forbes российских миллиардеров,

Ранее Николай Сторонский выступил против войны в Украине.

Сторонский — пятый бизнесмен из топа Forbes российских миллиардеров, который отказался от гражданства России после начала войны в Украине. Ранее в октябре от российского паспорта отказался IT-инвестор Юрий Мильнер. Летом об отказе от российского гражданства сообщил основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов. В сентябре родившийся в Ереване предприниматель Рубен Варданян также сообщил, что решил отказаться от гражданства России. Сегодня Олег Тиньков объявил о решении отказаться от паспорта РФ.

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