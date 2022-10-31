России некуда пристроить 1,4 млн баррелей нефти в сутки 31.10.2022, 22:15

4,200

Кроме Китая, Индии и Турции у РФ не нашлось новых крупных покупателей ее нефти.

Морские поставки российской нефти держатся на уровне около 3 млн баррелей в сутки примерно с июля, по данным Bloomberg, собирающего информацию о перевозках. Из них около 740 000 баррелей в сутки сейчас идет в Европу, но уже через месяц этот поток иссякнет – 5 декабря вступит в силу эмбарго на морские российской нефти в ЕС.

А еще месяц спустя Европа почти перестанет закупать трубопроводную нефть (исключение сделано для Венгрии и Словакии). Польша и Германия получают по нефтепроводу «Дружба» около 650 000 баррелей в сутки. Таким образом, в общей сложности России нужно будет пристроить почти 1,4 млн баррелей.

Главными покупателями ее нефти после начала войны стали Китай, Индия и Турция. Среднесуточные поставки в эти три страны достигли пика в июне на уровне 2,2 млн баррелей. К концу октября, однако, этот показатель снизился на 380 000 баррелей. Правда, объем нефти в танкерах, не указавших порт назначения, примерно соответствует этой цифре – 370 000 баррелей. Обычно такие танкеры приходят в Индию, отмечает Bloomberg.

Если перебросить весь объем невостребованной в Европе нефти в Китай, Индию и Турцию, им надо будет увеличить ее закупки на две трети, что вряд ли возможно. Конкуренция за эти рынки среди мировых экспортеров серьезная. Так, Россия за счет большого дисконта на свои сорта смогла в июне обогнать Саудовскую Аравию по поставкам в Китай, но уже в августе та вернула себе первенство. Китай всегда давал понять, что старается иметь диверсифицированную базу поставщиков.

Кроме того, чтобы перенаправить нефть с европейского рынка на азиатский в таких объемах, потребуются дополнительные танкеры (по оценке IHS, 150 судов разных классов). Трейдеры в последние месяцы скупают танкеры, которые могли бы возить российскую нефть даже под эмбарго, но не ясно, хватит ли их.

Поставки в другие страны Азии пока невелики. Так, Шри-Ланка пыталась покупать российскую нефть с дисконтом, но страна никак не может выбраться из тяжелого экономического кризиса. В результате один танкер с российской нефтью сорта ESPO стоит на якоре около столицы с 20 сентября, а другой, направлявшийся в Шри-Ланку, на полпути решил идти в Китай, пишет Bloomberg.

Россия экспортирует около 7,5 млн баррелей в сутки нефти и нефтепродуктов. После разрыва связей с Европой для европейского, а то и для всего мирового рынка будет потеряно около 1-1,5 млн баррелей, считает специалист по энергетике, приглашенный профессор Российской экономической школы Александр Маланичев.

Международное энергетическое агентство ожидает, что у России не найдется покупателей примерно на 1,4 млн баррелей сырой нефти в сутки. По его октябрьскому прогнозу, среднегодовая добыча в 2023 г. снизится до 9,5 млн с 10,9 млн баррелей в сутки в текущем году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».