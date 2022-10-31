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Польский полицейский стал донором костного мозга для девочки из Беларуси

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  • 31.10.2022, 22:29
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Польский полицейский стал донором костного мозга для девочки из Беларуси
иллюстрационное фото

Благодаря Бартоломею Комасинскому ребенку удалось спасти жизнь.

Полицейский Бартломей Комасински из польского Вроцлава стал донором костного мозга, чтобы помочь девочке из Беларуси, сообщает пресс-служба местной полиции.

В пресс-службе рассказали, что Бартломей Комасински — младший офицер департамента профилактики — служит в полиции уже 12 лет.

Три года назад он зарегистрировался в Международном некоммерческом центре доноров костного мозга DKMS. Такое решение он принял после того, как в его семье заболел 3-летний мальчик, и благодаря донору из этого фонда ребенку удалось спасти жизнь.

Когда офицеру сообщили о том, что можно помочь девочке из Беларуси, он не раздумывая согласился. Чтобы получить допуск к процедуре, он прошел серию подробных анализов. Сама же пересадка состоялась 14 октября 2021 года. За свой поступок Бартломей получил памятный знак «Донора по пересадке».

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