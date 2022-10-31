Польский полицейский стал донором костного мозга для девочки из Беларуси 3 31.10.2022, 22:29

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иллюстрационное фото

Благодаря Бартоломею Комасинскому ребенку удалось спасти жизнь.

Полицейский Бартломей Комасински из польского Вроцлава стал донором костного мозга, чтобы помочь девочке из Беларуси, сообщает пресс-служба местной полиции.

В пресс-службе рассказали, что Бартломей Комасински — младший офицер департамента профилактики — служит в полиции уже 12 лет.

Три года назад он зарегистрировался в Международном некоммерческом центре доноров костного мозга DKMS. Такое решение он принял после того, как в его семье заболел 3-летний мальчик, и благодаря донору из этого фонда ребенку удалось спасти жизнь.

Когда офицеру сообщили о том, что можно помочь девочке из Беларуси, он не раздумывая согласился. Чтобы получить допуск к процедуре, он прошел серию подробных анализов. Сама же пересадка состоялась 14 октября 2021 года. За свой поступок Бартломей получил памятный знак «Донора по пересадке».

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